"L'amour est dans le pré" : Aude positive après l'annonce amère de sa séparation de Christopher

C’est la fin d’un couple formé l'an dernier dans "L'amour est dans le pré". Aude, candidate éleveuse de vaches bretonnes, a annoncé la semaine dernière sa séparation de Christopher dans un post instagram. La photo accompagnant son post montrait trois paires de chaussures : une pour adulte et deux appartenant à ses enfants, sa fille née d’une précédente union et Raphaël, le petit garçon qu'elle a eu avec Christopher en janvier. Une publication agrémentée d’un texte traduisant une franche déception : "Il vaut mieux être seule que mal accompagnée… gérer ma vie d’agricultrice et de maman n’est pas simple et dorénavant encore plus compliquée", écrivait la jeune femme. En dessous, des hashtags ne laissant pas de place au doute : "#mamansolo #deception #mensonges #mesenfantsmavie".





Sous le post, de nombreux commentaires soutenaient l'agricultrice dans cette épreuve, mais la défendaient également face à des commentaires virulents. Certains internautes n'hésitaient en effet pas à donner leur opinion sur cette rupture en la jugeant "prévisible".