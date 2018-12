"L’amour est dans le pré" : un couple annonce la fin de sa relation pourtant "si karmique"

C’était l’une des belles histoires d’amour de la saison 12 de "L’amour est dans le pré", en 2017. Eleveuse de chevaux dans la Manche, Julie avait craqué pour le Marseillais Jean-Michel, l’un de ses deux prétendants qui avait quitté le Sud de la France pour s’installer avec elle. Depuis, le couple avait fait l’objet de nombreux articles dans la presse régionale, la jeune femme participant à plusieurs concours hippiques sous l’œil attendri de son compagnon. Un bonheur désormais révolu.





Dans la nuit de dimanche à lundi, Julie a en effet posté sur Facebook un long message pour annoncer leur rupture. "Cette fois on y est, on aura tout essayé, mais c’est inévitable, nous nous aimons mais sommes si différents, qu’aucun de nous ne trouve le bonheur", écrit l’éleveuse. "Cette relation si karmique qui nous lie depuis bientôt deux ans dans cette vie, mais surtout depuis tant et tant de vies, arrive au bout du chemin."