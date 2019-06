L'animateur Vincent Cerutti "En Marche" contre le maire PS du Mans Stéphane Le Foll

"Mais non je ne me suis pas 'lancé' en politique hier", ajoute celui qui officie actuellement à la radio sur MFM et réside à Paris avec sa compagne Hapsatou Sy. "J’assistais et participais à une rencontre civique dans ma ville de naissance. En tant que citoyen d’honneur et ambassadeur de la ville du Mans je me devais aussi d’être là au regard des regrettables scores réalisés par les extrêmes lors des Européennes."





Le 26 mai dernier, le Rassemblement national est arrivé en tête lors des Européennes dans la Sarthe, avec 26,23%, des suffrages, devant LaRem avec 18,96% et Europe Ecologuie avec 12,49%.