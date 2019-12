"Faites-vous examiner !" : l'appel de Will Smith après la découverte d'un polype précancéreux lors une coloscopie

Il filme absolument tout ce qui lui arrive. Will Smith a cédé à la folie du vlog - blog vidéo - et a pris pour habitude de raconter les moments forts de sa trépidante vie de star hollywoodienne sur sa chaîne YouTube, où il est suivi par plus de 7,25 millions de personnes. Alors quand il a fallu se rendre à l'hôpital pour passer sa première coloscopie, l'acteur américain n'a pas hésité longtemps.

C'est accompagné de son équipe et d'une caméra que le plus célèbre des "Men in Black" a enfilé une blouse blanche et est passé sur la table d'opération. Moins glamour qu'un saut en parachute mais tellement plus proche du quotidien de tous les jeunes quinquagénaires. La vidéo, publiée le 6 novembre et qui dure près de 20 minutes, s'ouvre par une musique enchantée. Suivent les présentations avec son médecin, le Dr Ala Stanford. "C'est un examen nécessaire", martèle-t-elle. Le comédien acquiesce : "J'ai 50 ans donc on doit regarder à l'intérieur".