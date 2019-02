L'auteur et dessinateur Tomi Ungerer est décédé à l'âge de 87 ans

Considéré comme l'un des plus grands dessinateurs de sa génération, Tomi Ungerer était notamment l'auteur des célèbres livres pour enfants Les Trois brigands et Jean de la Lune. Son oeuvre, qui s'est déployée dans de nombreux domaines, de la littérature de jeunesse à la publicité, en passant par les peintures satiriques, les affiches politiques et les dessins érotiques, se compose de près de 40.000 dessins. "C'était un génie universel, un homme qui était doué en tout. Il aimait la littérature, il disait 'J'écris ce que je dessine et je dessine ce que j'écris'", a témoigné à l'AFP son ami et conseiller Robert Walter.





Sa collection est aujourd'hui hébergée au sein du musée Tomi Ungerer-Centre international de l'illustration, situé à Strasbourg, sa ville natale.