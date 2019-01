L’Église de Satan remercie Christian Bale après son discours au Golden Globes

Christian Bale devait bien s’y attendre. Auteur dimanche d’un discours de remerciement un rien osé et provocateur, l’acteur gallois a reçu les félicitations embarrassantes de l’Église de Satan, célèbre organisation sataniste américaine. "Pour nous, Satan est un symbole d’orgueil, de liberté et d’individualisme, et il constitue une projection métaphorique externe de notre potentiel personnel le plus élevé. Comme le talent et les qualités de M.Bale lui ont valu d’obtenir le prix, cela convient. Gloire à Christian ! Gloire à Satan !"