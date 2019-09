L'ex-Miss France Gaëlle Voiry, tuée dans un accident de vélo en Haute-Savoie

DISPARITION - Gaëlle Voiry, élue Miss Aquitaine en 1989 puis Miss France en 1990, a trouvé la mort dans un accident de vélo ce samedi en Haute-Savoie. Elle avait 50 ans.

Couronnée Miss Aquitaine en 1989, Gaëlle Voiry avait participé au concours de Miss Univers l'année suivante. Si le grand public ne la connaît pas, c'est parce qu'elle a toujours été discrète sur son expérience de reine de beauté. Invitée sur le plateau de "C'est mon choix" en 2017, celle qui était à l'époque gérante d'une société de nettoyage à Lyon, avouait même qu'elle avait longtemps caché son passé à ses enfants. "J'avais plein d'autres belles histoires à leur raconter, à mes enfants et à mes amis", confiait-elle, précisant qu'elle ne voulait pas faire de télé, ni devenir mannequin. Son chemin avait pourtant croisé celui de Sylvie Tellier, par hasard, il y a quelques années.

"Je suis très choquée. C'est un drame épouvantable… Gaëlle était une femme dynamique, très sportive, elle faisait beaucoup de ski et de vélo", a confié Sylvie Tellier, la patronne des Miss France au "Parisien". "Il y a quelques années, on avait organisé à deux reprises un week-end d'intégration avec les miss à Megève. Gaëlle était venue, elle skiait très bien. Elle était très sympathique". "Je suis si triste : le destin nous prive d’un magnifique sourire, celui de @gaellevoiry. Notre Miss France 1990 est allée rejoindre les anges. Ta gentillesse, ta belle énergie, nos belles années ensemble et nos fous rires resteront à jamais gravés dans mon cœur", a réagi sur son compte Twitter Nathalie Marquay, élue Miss France 1987.