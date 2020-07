L'ex-Miss France Rachel Legrain-Trapani a donné naissance à son deuxième enfant

"Bravo à toi mon amour, tu as été courageuse du début jusqu'à la fin. Tu es et tu seras de nouveau une mère parfaite", souligne celui qui découvre les joies de la paternité. L'ex-reine de beauté est elle déjà mère d'un petit Gianni, né il y a six ans de son mariage avec le footballeur Aurélien Capoue.

Le nourrisson "est en parfaite santé, pèse 3,4 kg" et remplit ses parents "de joie et de bonheur". Un faire-part numérique presque évident pour le jeune père, qui est suivi par plus de 600.000 personnes sur Instagram. Ses abonnés et ceux de Rachel Legrain-Trapani ont d'ailleurs pu suivre presque pas à pas la grossesse de la jeune femme de 31 ans, jusqu'à la chambre de l'hôpital lillois où elle a été admise à quelques heures de l'accouchement.