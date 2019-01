"Tellement hâte" : Iris Mittenaere relève le défi de la scène pour Jean Paul Gaultier

Le show, que LCI avait pu découvrir en septembre, bouscule les codes. Il déconnecte le spectateur du réel pendant deux heures pour l'emmener dans un univers où se mêlent cabaret, acrobaties aériennes et voguing. C'est une collaboration de plus entre Iris Mittenaere et Jean Paul Gaultier, qui ne se quittent plus depuis leur rencontre un soir de décembre 2015. Le célèbre couturier était alors président du jury de l'élection de Miss France qui a couronné la Nordiste.