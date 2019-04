L'ex-One Direction Louis Tomlinson prend la parole après la mort brutale de sa sœur de 18 ans

Aîné d'une fratrie de sept enfants, depuis le décès de leur mère, Louis Tomlinson prenait soin de ses frères et sœurs : Lottie, 20 ans, les jumelles Daisy et Phoebe, 14 ans, et les jumeaux Doris et Ernest, 5 ans. Il était d'ailleurs très proche de Félicité, jeune influenceuse qui avait plus d'un million d'abonnés sur Instagram.