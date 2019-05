L'héritier de Napoléon Bonaparte va se marier avec... la descendante de Marie-Louise d'Autriche

L'héritier de Napoléon et Olympia von Arco-Zinnerberg vont s'unir dans un lieu fort en symbolique pour leurs familles respectives. C'est dans les Invalides, à l'endroit même où, 209 ans plus tôt Napoléon avait pris pour épouse l'archiduchesse Marie-Louise, après avoir divorcé de Joséphine. "En se mariant avec la fille de l’empereur d’Autriche, Napoléon Bonaparte espérait avoir trouvé un allié dans la guerre qu’il menait contre les Britanniques et les Russes”, rappelle le Times.