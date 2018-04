L'humeur de Bachelot : "C'est quand même chouette la royauté, ça fait rêver et ça fait vendre des souvenirs atroces"

Le prince Harry et Meghan Markle vont se marier le 19 mai prochain à Winsdor et les milliers d'invitations ont été envoyées il y a un mois. Pour participer à un événement royal, il faut prendre de nombreuses précautions, notamment au niveau des tenues à arborer et des attitudes à adopter. En effet, pour les hommes comme pour les femmes, les moindres faux-pas pourraient valoir la liste noire. Alors, que faut-il faire ?



