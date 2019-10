L'humeur de Beaugrand : David Hallyday en colère contre "Paris Match"

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Alors qu'il fait la couverture du dernier numéro de "Paris Match", David Hallyday reproche au magazine d'avoir publié un reportage sur lui sans sa validation.

David Hallyday est en colère et il le fait savoir sur les réseaux sociaux. En effet, il a poussé un coup de gueule contre le magazine "Paris Match" qui lui consacre sa couverture cette semaine. Sur ses comptes Instagram et Twitter, il a expliqué qu'un accord avait été passé avec l'hebdomadaire concernant une validation avant publication. Non seulement il n'a pas apprécié le titre et le sous-titre mais surtout il n'a pas souhaité apparaître en couverture.



Ce vendredi 25 octobre 2019, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du coup de gueule de David Hallyday contre Paris Match.