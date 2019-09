L'humeur de Beaugrand : Valérie Trierweiler de retour, elle reparle de Hollande

L'HUMEUR DE BEAUGRAND - Valérie Trierweiler, journaliste et ex-Première dame, a sorti son livre "On se donne des nouvelles". Comme attendu, elle reparle de François Hollande.

Plus remontée que jamais, l'ex-Première dame, Valérie Trierweiler, revient en force avec la sortie de son livre "On se donne des nouvelles" le 19 septembre 2019. Elle parle notamment de son parcours, de la vie de Première dame, de la façon dont elle a refait sa vie, et bien sûr, de François Hollande. Elle est persuadée que ce dernier se présentera aux élections de 2022. Dans un article du Paris Match, Valérie Trierweiler n'hésite pas non plus à parler de sa vie privée. En effet, elle y a présenté son nouveau compagnon, Romain Magellan, un ex-pilier de rugby. Est-ce un coup de pub ?



