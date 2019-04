Blanche Gardin refuse d'être décorée en critiquant la politique de Macron pour les SDF

Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, l'humoriste Blanche Gardin exprime son refus d'être nommée à l'ordre des Arts et des Lettres, et s'attaque à la politique du gouvernement envers les personnes sans domicile fixe. "Je suis flattée. Merci. Mais je ne pourrai accepter une récompense que sous un gouvernement qui tient ses promesses et qui met tout en oeuvre pour sortir les personnes sans domicile de la rue", écrit-elle dans ce texte publié sur son compte Facebook. Le cabinet du ministre de la Culture Franck Riester avait auparavant demandé par courrier à la comédienne si elle était "susceptible d'accepter" d'être honorée.