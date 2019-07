L'improbable rencontre de Jay-Z et Beyonce avec le prince Harry et Meghan Markle à l’avant-première du Roi Lion

Meghan Markle et le prince Harry font une apparition pour l'avant-première du Roi Lion. Le couple royal était ce dimanche au cinéma Odéon, à Londres, pour la diffusion européenne du remake du célèbre long-métrage signé Disney, qui sort dans les salles françaises ce 17 juillet. Là-bas, le duc et la duchesse royale ont fait la rencontre de deux autres célèbres visages. En effet, Jay-Z et Beyoncé avaient eu aussi répondu favorablement à l'invitation du distributeur The Walt Disney.





Une rencontre à mi-chemin entre la royauté et le show-business, immortalisée par les photographes présents sur place. On aperçoit Meghan et Harry échanger quelques mots avec Beyoncé et Jay-Z, se serrant successivement la main en affichant un large sourire.