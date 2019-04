L'improbable vidéo de Jean-Claude Van Damme expliquant son "aware" à la mère d’Alain-Fabien Delon

"Regardez ce que j’ai trouvé sur mon whatsapp ce matin ! Tellement contente !", s'est réjouie sur Instagram Rosalie van Breemen, qui s'est empressée de publier la vidéo. "J’ai toujours adoré Jean-Claude, pas seulement pour ses talents d’acteur et de champion d’arts martiaux, mais surtout en tant que personne. Il est authentique et il vit l’instant présent… Aware comme il dit… Certains pensent que son délire autour du fait d’être aware était juste une blague, moi je pense toujours que c’est important. Merci Jean-Claude ! (Et merci Alain-Fabien !) Et je t’embrasse aussi !"