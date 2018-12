L'interview Christmas Spirit de Jonathan Zaccaï : "Faut pas mettre vos enfants sur les genoux des Pères Noël en Belgique !"

Quand un comédien Belge répond à un questionnaire de Noël, on peut s'attendre au pire ! Chez Jonathan Zaccaï, le Noël idéal c'est "sans famille", et les cadeaux on les ouvre avant la date. "Faut se méfier du Père Noël Belge, il est très dangereux. C'est une ordure. Faut pas mettre vos enfants sur les genoux des Pères Noël en Belgique ! Chez nous, c'est connu, c'est un danger", s'amuse le comédien.





Cette année, il aimerait bien qu'on lui offre un avion. "Un jet. Ce serait inattendu en tous cas. Puis d'un coup je découvrirais que j'ai des potes aussi riches que ça. Mais surtout pas de chemise. "Une chemise qu'on aime pas, c'est très chiant. Il faut faire semblant de la mettre et de l'aimer. Ce sont deux étapes très difficiles."