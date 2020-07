La chanteuse Zizi Jeanmaire, connue pour "Mon truc en plume", est décédée à l'âge de 96 ans

La ballerine et chanteuse de music-hall Zizi Jeanmaire, est décédée vendredi à 96 ans. "Ma maman s'est éteinte paisiblement cette nuit à son domicile de Tolochenaz dans le canton de Vaud", en Suisse, a indiqué à l'AFP sa fille Valentine Petit, jointe au téléphone. Une cérémonie publique aura lieu en septembre pour lui rendre hommage, a-t-elle précisé. Petit rat de l'Opéra acclamé quelques décennies plus tard pour son Truc en plumes, Zizi Jeanmaire a fait bouger les lignes entre danse classique et music-hall au cours d'une carrière d'une remarquable longévité.

L'annonce de son décès a suscité de nombreuses réactions émues dans le monde de la danse. "Une femme et une artiste exceptionnelle nous quitte. Zizi Jeanmaire restera à jamais dans nos mémoires, unique et inimitable. Zizi on t’aime", a écrit sur Instagram Manuel Legris, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris. "Jamais nous ne t’oublierons chère Zizi", a commenté l'ancienne étoile Marie-Agnès Gillot.