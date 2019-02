La chanteuse Aya Nakamura et le rappeur Vlad distingués par le prestigieux magazine Forbes

C'est la consécration pour Aya Nakamura. L'interprète de "Djadja" qui est repartie bredouille des Victoires de la musique le 8 février dernier fait partie du top 30 des Européens de moins de 30 ans les plus influents publié par le magazine Forbes. "Principalement connue pour son tube 'Djadja', qui cumule plus de 300 millions de vues sur YouTube, la pop-star franco-malienne Aya Nakamura a réussi à grimper au sommet des ventes en mélangeant des sons urbains et de l’afrobeat.





L’année dernière, elle est devenue l’une des artistes françaises les plus 'streamée' de l’Hexagone – et du monde", souligne le prestigieux magazine. "Je me suis dit 'ouaou, quand même !' Parce qu’on ne s’en rend pas compte tout de suite. Tu ne te dis pas que tu es dans un magazine 'US', que tu es entouré de plein d’artistes internationaux. Moi j'ai à peine 23 ans, je viens de commencer", a réagi ravie la jeune femme au micro d'NRJ.