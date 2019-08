La chanteuse Bebe Rexha, 29 ans, se paie les producteurs qui la jugent "trop vieille pour être sexy"

Elle n'est pas loin de devenir notre favorite au royaume des célébrités. Car Bebe Rexha n'a pas peur de dire tout haut ce que beaucoup n'osent exprimer, de peur de se faire écarter de tout projet. Après avoir pointé du doigt les designers qui refusaient de l'habiller pour les Grammy Awards car elle faisait du 40, la chanteuse américaine a utilisé les réseaux sociaux pour faire entendre sa voix et remiser au placard le sexisme dont elle est victime. Elle fêtera ses 30 ans le 30 août et pour ses producteurs, son image sexy et sûre d'elle ne colle plus avec son âge.





Comme si le passage à la trentaine n'était déjà pas assez délicat pour les femmes, poussées par la pression sociale du "et les enfants, c'est pour quand ?". La jeune femme raconte qu'un producteur lui a récemment dit qu'elle "devenait trop vieille" et que "sa marque était 'confuse'". "Parce que... Je suis une auteure de chansons et je poste des photos sexy sur Instagram et ce n'est pas ce que les auteures de chansons sont supposées faire, en particulier à mon âge. J'ai 29 ans", écrit-elle sur Twitter.