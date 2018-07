La chanteuse Demi Lovato a fait une overdose d’héroïne

Sorti il y a un mois, le titre Sober de Demi Lovato annonçait malheureusement les prémices de ce qu’il s’est produit, mardi 24 juillet à Los Angeles. Dans sa chanson, l’artiste, interprète de la célébrissime chanson Let it go, dans la BO de La Reine des neiges, s’excusait auprès de ses parents d’avoir replongé dans la drogue et l’alcool, après six années passées à lutter pour rester sobre. Hier, les secours sont intervenus chez la jeune femme de 25 ans, victime d’une overdose d’héroïne, annonce le site TMZ en citant une source policière.





Selon le média américain, ils auraient trouvé la chanteuse inconsciente à son domicile et lui aurait administré du Narcan, un traitement d’urgence en cas d’overdose. Toujours selon le site internet spécialisé dans l’information people, la tante de Demi Lovato, Kerissa Dunn, a annoncé que sa nièce était désormais "réveillée et réactive".