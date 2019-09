La chanteuse Sinead O’Connor s’excuse pour ses propos racistes envers les Blancs

Originaire de Dublin, Sinead O’Connor est devenue une star mondiale en 1990 grâce à sa version de Nothing Compares 2 U, un titre composé par Prince qui figure sur l’album "I Do Not Want What I Haven’t Got", vendu à plus de 7 millions d’exemplaires. Son dernier opus, "I’m not Bossy, I’m the Boss", est paru en 2014.