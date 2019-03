La chroniqueuse de C8 Agathe Auproux brise le tabou du cancer : "Je suis en chimiothérapie"

Agathe Auproux explique à ses 605.000 abonnés avoir "juste besoin d'arrêter de mentir ou tout du moins arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours". La veille, elle avait posté un selfie sans maquillage. "Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer", affirme celle qui se dit "soulagée" et qui n'a "absolument pas honte d'être malade". "Je suis malade. Et je vais guérir", assure-t-elle.