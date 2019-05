"La coke, c'était ma seule maîtresse" : les confidences sans filtre de Pierre Palmade face à Laurent Ruquier

"Ne pas pouvoir s'empêcher de consommer de la drogue, ce n'est ni à glorifier ni à condamner, c'est à guérir. Les gens qui disent 'sale drogué', c'est comme si on disait 'sale cancéreux', ça n'a pas de sens", martèle-t-il. Et ne lui dites surtout pas que la drogue donne du talent. "C'est faux. Le peu que j'ai écrit sous drogue et sous alcool, c'est de la merde. Je joue mal, j'écris mal. Le seul truc qui m'a tenu en vie c'était de faire ce métier, ma carrière", confesse-t-il. Et de conclure : "Heureusement qu'il fallait la faire à jeun sinon je serais mort".