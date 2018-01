La comédienne Ellen Page révèle avoir épousé sa compagne Emma Portner

"Peut-être, je peux changer les choses pour aider les autres à avoir une vie plus simple et pleine d'espoir, mais aussi parce que je sens que j'ai une obligation personnelle et une responsabilité sociale", précisait Ellen Page, qui n'hésite plus, depuis, à prendre la parole à Hollywood au nom de la communauté LGBT. Dans un message publié en novembre dernier sur Facebook, la jeune femme réglait par exemple ses comptes avec le réalisateur Brett Ratner qui aurait révélé son homosexualité contre son gré sur le tournage de X-Men : l’affrontement final, alors qu’elle n’avait que 18 ans.