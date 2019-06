La comédienne Mimie Mathy révèle avoir eu recours à la chirurgie esthétique

Mimie Mathy, qui souffre depuis l’enfance d’achondroplasie, une maladie à l’origine de sa petite taille, avait déjà évoqué sa relation avec son corps en novembre dernier dans Télé 7 jours. "Je ne me déteste pas, mais il y a des moments où je me préfère", disait-elle. "Je ne pense pas que j'aurais avancé dans la vie si je me détestais. Je ne dis pas que je m'aime, j'essaie de rendre l'enveloppe le plus joli possible."