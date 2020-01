"La décision n'a pas été prise à la légère" : le prince Harry s'exprime pour la première fois après l'annonce du Megxit

Il est enfin sorti de son silence. Dimanche 19 janvier, le prince Harry a décidé de prendre la parole pour expliquer publiquement sa décision de se mettre en retrait de la monarchie. Le 8 janvier dernier, le fils de Charles et Diana, âgé de 35 ans et son épouse Meghan, 38 ans, créaient une onde de choc au Royaume-Uni en faisant part de leur volonté de prendre leur indépendance financière et de partir s'installer en Amérique du Nord avec leur fils Archie.

"Le Royaume-Uni est ma maison et un endroit que j'aime. Cela ne changera jamais. J'ai grandi en sentant le soutien de tant d'entre vous, et j'ai regardé comme vous avez accueilli Meghan à bras ouverts en me voyant trouver l'amour et le bonheur que j'avais espéré toute ma vie. Le deuxième fils de Diana est enfin casé, hourra !" a lancé avec humour le cadet royal. "Vous m'avez suffisamment bien connu au cours de toutes ces années pour savoir que la femme que j'ai choisie comme épouse défend les mêmes valeurs que moi. Elle le fait, et c'est la même femme dont je suis tombé amoureux. Nous faisons tout notre possible pour honorer notre drapeau et remplir notre rôle avec fierté."

"Excité et plein d'espoir" au début de son mariage avec l'ex-comédienne de "Suits", Harry avoue qu'il a vite déchanté face aux attaques dont a été victime sa femme, régulièrement harcelée par la presse. De quoi inciter le couple à prendre ses distances, tout en "continuer à servir la reine, le Commonwealth et mes associations militaires, mais sans financement public", a explicité le prince. "Malheureusement, cela n'a pas été possible. La décision de se retirer n'a pas été prise à la légère. Elle fait suite à des mois de discussions et tant d'années de défis", a poursuivi le jeune homme qui s'est excusé de ne "pas avoir toujours bien fait les choses". "J'aurai toujours le plus grand respect pour ma grand-mère, ma commandante en chef, et je lui suis extrêmement reconnaissant, ainsi qu'au reste de ma famille, pour le soutien qu'ils nous ont apporté, à Meghan et à moi, au cours des derniers mois", a assuré celui qui, aujourd'hui, aspire à mener "une vie plus paisible".