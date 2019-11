La famille "Danse avec les stars" fête l'arrivée de Maggy, la fille d'Alizée et Grégoire Lyonnet

"24/11/19. Maggy. 8h24", a écrit la chanteuse de 35 ans tandis que l'heureux papa a rassuré leurs fans en indiquant : "Tout le monde va très bien". "Le rêve continue... Et je ne me réveille jamais", a poursuivi le danseur professionnel qui devient père pour la première fois.

Leur enfant est né au lendemain de la finale de la saison 10 de "Danse avec les stars". Tout un symbole. Alizée et Grégoire Lyonnet, vainqueurs de la saison 4 du concours de danse de TF1, ont annoncé la naissance de leur fille Maggy avec le même cliché posté sur leurs comptes Instagram respectifs.

Le couple, qui s'est marié il y a trois ans et a ouvert son école de danse à Ajaccio, avait officialisé la grossesse de Madame au printemps dernier. Si les jeunes parents ont pris soin de cacher le visage de leur fillette, sa grande soeur ne s'est pas privée pour partager une première photo avec Maggy. "La vie est belle", souligne Annily, née de la relation entre Alizée et Jérémy Chatelain il y a 14 ans, en légende d'un tendre cliché en noir et blanc.