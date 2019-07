La famille "Grey's Anatomy" s'agrandit : Kevin McKidd (Owen Hunt) père pour la quatrième fois

Il pouponnera désormais sur et en dehors du plateau de tournage. Kevin McKidd a fait part de l'arrivée d'un nouveau membre dans son "clan" avec la naissance de sa fille Nava James. "Elle est incroyable et toute notre famille se sent bénie", a-t-il écrit mercredi 31 juillet sur Instagram, en légende d'une photo sur laquelle on peine à deviner le visage de l'enfant. Car c'est à sa femme Arielle que la star de "Grey's Anatomy" rend avant tout hommage.





"C'est une guerrière et je suis si fier d'être le témoin de son amour maternel, de sa force et de sa sagesse. Je suis plein d'amour et de gratitude", a-t-il ajouté. L'acteur écossais, qui fêtera ses 46 ans le 9 août, raconte que sa fille est déjà de retour chez eux et que Aiden, né en mai 2018, est "déjà un grand frère brillant pour elle". "Joe et Iona sont les meilleurs guides pour ces nouvelles âmes", dit-il de ses aînés, ses adolescents nés d'un premier mariage.