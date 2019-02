La fille de Pink, 7 ans, s'entraîne à tirer avec un fusil et divise Internet

Dans les commentaires, Carey Hart s'emploie à répondre à chaque critique et défend le Second Amendement de la Constitution qui garantit à chaque Américain le droit de porter une arme. "Vous êtes complètement ignorant", rétorque-t-il à un internaute qui avance que la fillette pourrait perdre le contrôle du fusil et lui tirer dessus. À un autre, il dit "adorer le débat et la mise en lumière de sujets sensibles comme celui-ci". "Je ne bloque jamais personne mais vous êtes libre de ne plus me suivre sur les réseaux sociaux vu que mes méthodes américaines vous gênent tellement", dit-il à un autre.