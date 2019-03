Francis Lalanne : la Gendarmerie nationale lui ferme la porte après ses attaques contre le gouvernement

Pas de képi pour Francis Lalanne ! En octobre, le chanteur annonçait sur Europe 1 qu’il allait rejoindre la réserve nationale de la gendarmerie début 2019 avec le grade de chef d’escadron. "Quand j'avais 20 ans, j'étais objecteur de conscience et donc, j'ai refusé de faire mon service militaire", avait raconté au micro de Laurence Boccolini l’interprète de "Fais-moi l’amour, pas la guerre", aujourd'hui âgé de 60 ans. "Avec le temps et le recul que te donne l'âge, je me suis rendu compte que je n'avais pas donné à mon pays."





A l’époque, la candidature du chanteur semblait en bonne voie. Mais le mouvement des Gilets jaunes est passé par là. D’après les informations de RTL, son dossier a été refusé par la gendarmerie nationale en raison de ses prises de parole publiques ces dernières semaines. Ses critiques, souvent violentes à l'encontre du gouvernement, seraient en effet jugées incompatibles avec le devoir de réserve nécessaire à la fonction de gendarme.