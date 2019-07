La justice estime que Julio Iglesias est le père biologique d'un Espagnol de 43 ans

Le chanteur espagnol de 75 ans a toujours refusé tout test ADN. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité de la partie adverse qui avait fait appel à un détective pour s'approcher de Julio Iglesias Jr, l'un des fils du chanteur. Il s'était emparé d'une bouteille d'eau utilisée par ce dernier alors qu'il "faisait du surf" à Miami pour effectuer un prélèvement ADN.





Me Osuna avait ensuite assuré que les analyses avaient permis de conclure que Julio Iglesias Jr et Javier Sanchez Santos étaient frères. La preuve avait été rejetée par la justice qui avait estimé que le rapport d'analyses apporté "était dépourvu de pertinence et de valeur juridique".