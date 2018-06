La lypémanie : mais quelle est cette maladie dont souffre Marc Lavoine comme sa mère ?

Il est partout. Mais pas forcément là où o l'attendait. Depuis la sortie de "Je reviens à toi", le 18 mai dernier, Marc Lavoine, 55 ans, enchaîne les interviews pour évoquer ce nouvel album plus sombre qu’à l’accoutumée. Pour des raisons très intimes ? D’ordinaire sur la réserve, le chanteur s’est livré de façon inédite samedi soir sur le plateau de l’émission de Laurent Ruquier, "On n’est pas couché", sur France 2.





Interrogé au sujet d’une interview où il expliquait être "lypémaniaque", l'interprète de tubes inoubliables comme "Le Parking des Anges" et "Elle a les yeux revolver" confirme. Et explique : "la lypémanie, c'est un peu plus profond que la mélancolie". Dans le dictionnaire médical de l’Académie de Médecine, la lypémanie est décrite comme "la mélancolie des anciens". Elle se manifeste par une forme de "délire sur un objet ou un petit nombre d’objets avec prédominance d’une passion triste et dépressive."