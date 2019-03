La mort de la star des "Feux de l'amour" Kristoff St. John classée comme "accidentelle"

De premiers éléments avaient permis d'envisager la thèse du suicide. Son ancienne compagne Mia St. John avait raconté leur dernière conversation au téléphone, quelques heures avant le drame. "Il m'a appelé à 11h et la première chose qu'il m'a dite, c'est 'Dieu merci, tu as décroché'. Il était si déprimé, il buvait. Il ne voulait juste plus être là", avait-elle expliqué. Le comédien avait déjà tenté de mettre fin à ses jours trois ans après le décès de leur fils, qui s'est donné la mort en 2014.