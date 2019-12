La mythique robe "Travolta" de la princesse Diana trouve finalement preneur

La princesse Diana ne ferait-elle plus rêver les gens ? On peut se poser la question. La mythique robe robe longue en velours bleu nuit que la princesse avait portée lors d'une danse avec l'acteur John Travolta à la Maison Blanche a fait un flop lors de sa mise aux enchères par la maison de vente londonienne Kerry Taylor, ce lundi 9 décembre à Londres. Contre toute attente, le vêtement estimé entre 250.000 et 350.000 livres (297.000 et 416.000 euros), n'a pas atteint le prix de réserve, c'est-à-dire le prix minimum, de 200.000 livres (près de 238.000 euros).

Au final, la robe aura été achetée le lendemain par une institution britannique, comme le révèle l'AFP. "Le vendeur était ravi, car il espérait qu'elle resterait au Royaume-Uni", a déclaré la maison de vente londonienne Kerry Taylor, qui organisait les enchères, dans un communiqué, sans pour autant préciser l'identité de l’institution qui a acquis le bien pour 220.000 livres (262.000 euros).