"La personne la plus malade mentalement" : Rihanna étrille Trump

ETATS-UNIS - La chanteuse tacle sévèrement le président américain dans le magazine "Vogue", dont elle fait la couverture.

"La personne la plus malade mentalement aux Etats-Unis aujourd'hui semble être le président". La chanteuse Rihanna ne mâche pas ses mots pour exprimer son opinion sur Donald Trump. Dans une interview accordée au magazine Vogue, publié ce mercredi, l’interprète de "Good Girl Gone Bad" tacle sans langue de bois le chef d'Etat.

La star internationale dénonce ainsi la tendance du locataire de la Maison Blanche à lier systématiquement à des troubles mentaux les fusillades perpétrées par des personnes blanches, mais à qualifier, en parallèle, d'actes terroristes celles dont les auteurs sont issus de minorités ethniques. En août dernier, le président américain avait par exemple expliqué que les "maladies mentales" étaient à l'origine des tueries d'El Paso au Texas et de Dayton dans l'Ohio. Elles avaient été pilotées par des tireurs blancs.

Révoltée par cette justification variable selon l'origine ethnique des tueurs, l'artiste internationale avait alors interpellé Donald Trump avec un tweet assasin : "Donald, vous avez mal épelé 'terrorisme'." "Le fait que ce soit qualifié différemment à cause de la couleur de peau" de l'auteur, "c'est une humiliation. C'est totalement raciste", dénonce aujourd'hui dans Vogue l'artiste engagée dans la lutte contre l'injustice aux Etats-Unis.

"Mettez un homme arabe avec la même arme, dans le même Walmart (la tuerie d'El Paso le 3 août s'est déroulée dans une succursale de l'enseigne), et jamais Trump n'en parlerait comme d'un problème de santé mentale", complète-t-elle. La femme d'affaires, reconnue en 2012 comme l'une des personnalités les plus influentes au monde, tranche donc : pour elle , "la personne la plus malade mentalement aux Etats-Unis aujourd'hui semble être le président."