La photo d'un sosie américain de Denis Brogniart trouble les internautes, l'animateur réagit

Un aigle sur la main, un jogging noir et jaune et un match de football américain. Voilà comment tout a commencé. Le magazine GQ a posté sur les réseaux sociaux une photo de Denis Brogniart , animateur vedette de Koh-Lanta. Enfin presque... Car cet homme sur la photo était en réalité un acteur américain, Will Ferrell. Il a notamment joué dans Zoolander.





Et sur les réseaux sociaux, les utilisateurs se sont interrogés pour savoir s'il s'agissait bien d'un cliché de l'animateur de TF1 ou non. Visiblement amusé par cette ressemblance troublante, Denis Brogniart a répondu par trois émojis.