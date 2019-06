La playlist musicale du mondial féminin !

Jain chantera "Gloria" à l'ouverture de la Coupe du Monde féminine de football ce vendredi soir au Parc des Princes. Elle a retravaillé le titre qui parle de succès et de gloire à sa sauce, et le tube cartonne déjà. La chanteuse a été choisie par la Fifa pour composer la playlist musicale de l'événement. Elle en est l'ambassadrice et a partagé sa fierté d'endosser ce rôle. Aya Nakamura, elle, a été sollicitée pour présenter le maillot de l'équipe française.



