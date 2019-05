La princesse Charlotte fête ses 4 ans : des clichés inédits de la fille de Kate et William dévoilés

C'est une tradition que Kate Middleton et le prince William ont lancée à la naissance du prince George et qu'ils respectent depuis à la lettre. Bien qu'ils aient décidé d'élever leurs trois enfants loin des caméras, la duchesse et le duc de Cambridge s'appliquent à partager tous les ans de nouvelles photos de leurs bambins à la veille de leurs anniversaires respectifs. Un moyen d'offrir aux curieux ce qu'ils souhaitent et de s'acheter une paix royale.





Après le prince Louis qui fêtait son premier anniversaire la semaine dernière, c'est au tour de la princesse Charlotte de prendre la pose sous l'objectif de sa mère. Trois clichés, pris en avril dans leur propriété du Norfolk et dans les jardins de Kensington Palace, ont été envoyés aux médias britanniques mercredi 1er mai et partagés dans la foulée sur les réseaux sociaux du couple princier.