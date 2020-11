La princesse Eugénie et son mari s'installent chez Meghan et Harry à Windsor

DÉMÉNAGEMENT - Eugénie et Jack Brooksbank ont quitté Kensington Palace pour Frogmore Cottage, la résidence britannique de leurs cousins germains. Un ultime signe que la duchesse et le duc de Sussex, désormais installés à Los Angeles, ne reviendront pas en Angleterre ?

La recherche de leur nouveau nid douillet n’aura pas été bien longue. Installés à Kensington Palace à Londres, la princesse Eugénie et son époux Jack Brooksbank viennent de poser leurs valises à Frogmore Cottage, la demeure située à deux pas du château de Windsor où le prince Harry et Meghan Markle ont vécu avant de s’envoler pour le continent américain. C'est là que les deux couples se sont mariés, à six mois d'intervalle en 2018. "Frogmore Cottage continue d’être la résidence au Royaume-Uni du duc et de la duchesse de Sussex et ils sont ravis de pouvoir ouvrir leur maison à la princesse Eugénie et à Jack alors qu’ils fondent leur propre famille", souligne une source proche de la famille royale britannique à People. La fille du prince Andrew, 30 ans, doit donner naissance à son premier enfant en début d'année 2021.

En vidéo VIDÉO - Royal Wedding : le mariage de la princesse Eugénie et Jack Brooksbank

Buckingham Palace précise au magazine qu’il s’agit d’une résidence "privée" dont la gestion est pleinement assurée par Harry et Meghan. The Sun rapporte de son côté que les déménageurs auraient travaillé en catimini et de nuit au début du mois de novembre pour vider la maison de cinq chambres qui avait été entièrement rénovée par le couple avant son installation. Des travaux financés par le contribuable britannique à hauteur de 2,7 millions d’euros qui avaient fait grincer beaucoup de dents. Taxés d’hypocrites pour vouloir retrouver leur vie privée tout en continuant à percevoir de l’argent public, les parents d'Archie ont remboursé l’intégralité de la somme à la rentrée.

Cet accord n’est-il pas une indication claire qu’ils n’ont aucune intention de revenir au Royaume-Uni ? - Dickie Arbiter, commentateur royal sur Meghan et Harry

Si Frogmore Cottage restera le point de chute de Harry et Meghan outre-Manche, les spécialistes de la famille royale britannique imaginent mal les deux familles cohabiter même pour quelques semaines. Et ce même si les deux cousins Harry et Eugénie sont très proches. "Les Sussex ont peut-être payé leur loyer en avance mais cet accord passé avec la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank pour qu’ils puissent y vivre n’est-il pas une indication claire qu’ils n’ont aucune intention de revenir au Royaume-Uni ?", s’interroge sur Twitter Dickie Arbiter, ancien porte-parole de la reine Elizabeth II.

Harry et Meghan ont amorcé leur reconversion loin de la famille royale en achetant leur propre maison sur les hauteurs de Santa Barbara et en endossant un bleu de travail très hollywoodien. Ils se sont notamment alliés à Netflix dans le but de produire des documentaires, des films et des séries pour enfants. S'ils ne comptent pas apparaître à l'écran, tous deux ont déjà fait des apparitions remarquées dans les émissions America's Got Talent pour elle et l'édition britannique de Danse avec les stars pour lui afin de souhaiter bonne chance à deux candidats.

Delphine DE FREITAS