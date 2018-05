Le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, les dessous d'un titre

Ce détail-là a affolé les parieurs et spécialistes. Non, pas de la robe de la mariée même si celle-ci a aussi fait couler beaucoup d'encre, mais bel et bien du titre que portera le couple, après son mariage, ce samedi 19 mai à Windsor. Car après cette date, il faudra s'habituer à les appeler "duc et duchesse ..." et comme le veut la coutume. En la matière, c'est la reine qui décide et celle-ci a fait savoir samedi matin que ce serait : "duc et duchesse de Sussex".





Le prince Harry a été fait duc de Sussex par la reine Elizabeth II, a annoncé samedi le palais de Buckingham quelques heures avant son mariage avec l'Américaine Meghan Markle qui sera à ce titre duchesse. Le prince Harry, sixième dans l'ordre de succession au trône britannique, devient également comte de Dumbarton et baron de Kilkeel, a précisé le palais.





Jusqu'ici , Harry était prince de Galles. Le titre de duc du Sussex était disponible depuis plus d'un siècle et demi.