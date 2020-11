Elizabeth II et le prince Philip fêtent leurs 73 ans de mariage avec l'aide de George, Charlotte et Louis

C'est un nombre qui ferait frémir de jalousie n'importe quel couple. La reine Elizabeth II, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, fêtent ce vendredi 20 novembre leur 73e anniversaire de mariage. Confinés mais pas résignés, les nonagénaires ont revêtu leurs plus belles toilettes et ont pris la pose pour la photographe Chris Jackson, venus les immortaliser en début de semaine au château de Windsor.

Le couple formé par Elizabeth et Philip est à l'image du règne de la reine. Solide coûte que coûte, malgré les tempêtes. "Mon époux a été très simplement ma force et mon roc pendant toutes ces années et ma dette envers lui est bien plus grande que ce qu'il ne pourrait jamais dire", déclarait-elle à l'occasion de leurs noces d'or. Elle n'a que 13 ans et lui 18 quand ils se rencontrent pour la première fois en 1939. Mariés huit ans plus tard, ils s'installent à Malte avant que leur vie ne change à jamais à la mort du roi George VI en 1952. Elizabeth devient Elizabeth II. Ils ne marcheront plus côte à côte mais désormais l'un derrière l'autre, comme l'édicte le protocole.