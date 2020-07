La reine Elizabeth II fait une entorse au confinement pour marier sa petite-fille et anoblir "Captain Tom"

Des mois qu’on ne l’avait plus vue en public. Et pour cause : âgée de 94 ans, Elizabeth II est allée se réfugier dans son château de Windsor pour se protéger du coronavirus. Mise à l’écart de la vie publique, elle s’est adressée à trois reprises au peuple britannique sans voir personne d’autre que son époux Philip et le cameraman chargé de la filmer.

La reine d’Angleterre était de retour aux affaires ce vendredi 17 juillet avec deux rendez-vous bien distincts. Si l’un était planifié et connu du grand public, l’autre a surpris la presse britannique. L’heureuse grand-mère a d'abord quitté ses pénates à la mi-journée pour assister au mariage secret de sa petite-fille la princesse Beatrice, fille aînée du prince Andrew. La jeune femme de 31 ans a dit "I do" à son riche homme d’affaires italien Edoardo Mapelli Mozzi devant une vingtaine de personnes.