La rupture annoncée de Lili Reinhart et Cole Sprouse ("Riverdale") vire au règlement de comptes avec la presse

"Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet, les enfants. Et les sources de la presse devraient essayer un peu plus d'être moins ignobles. 'Les sources fiables' peuvent aller se faire foutre", a ajouté sans retenue Lili Reinhart sur Twitter. Mais à lire de plus près l'article du magazine W, on perd le fil. Encore une fois ! On y apprend que les entretiens ont été réalisés en mai et que les deux acteurs ont expressément demandé à être interrogés séparément. "Je suis ravi qu'on rende votre métier plus difficile", s'est amusé Cole Sprouse selon le journaliste, qui poursuit : "Deux mois plus tard, ils se sont séparés sur le plan romantique, apportant du crédit à ma suspicion que les interviews séparées étaient liées au fait qu'ils étaient incertains à propos de leur futur ensemble".