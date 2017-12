La sœur de Beyoncé souffre d’un "trouble nerveux"

"Au cours des cinq derniers mois, j'ai traité discrètement et j'ai essayé de surmonter un dysfonctionnement du système nerveux autonome. C'est un processus qui n'a pas été facile pour moi", a annoncé la chanteuse Solange Knowlès, soeur de Beyoncé, sur son compte Instagram mercredi. "Parfois, je me sens bien et d'autres fois, pas très bien du tout".