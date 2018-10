La Tour Eiffel a scintillé en hommage à Charles Aznavour

Un hommage "en or". La Tour Eiffel a scintillé lundi 1er octobre au soir pour Charles Aznavour, décédé la nuit précédente à l'âge de 94 ans. "Ce soir à 21h30, Paris rendra hommage à Charles Aznavour, en diffusant sur le pont d'Iéna ses plus belles chansons et des portraits de lui sur écran géant. La Tour Eiffel, en fond, sera illuminée couleur or", avait annoncé un peu plus tôt Anne Hidalgo sur Twitter.





Des photos du chanteur, qui ont été données à titre gracieux par son photographe personnel, ont été projetées sur un écran géant installé sur le pont d'Iéna. Les chansons de l'artiste accompagnaient le défilé d'images retraçant une partie de sa vie tandis que la Tour Eiffel se parait d'or.