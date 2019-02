La très coûteuse baby shower de Meghan Markle choque les Anglais

C'est une tradition américaine. Meghan Markle s'est rendue à New York pour célébrer la "baby shower", une fête organisée entre une future maman et ses meilleures amies avant l'arrivée du futur bébé. Jusqu'ici, rien de bien spécial. Sauf que le coût de cette petite escapade a fait tiquer les Britanniques, comme le rapporte l'AFP. A un moment où la famille royale veille soigneusement à éviter tout dérapage tape-à-l'œil, l'attitude de Meghan Markle ne passe pas. De plus, la future maman enceinte de 7 mois est repartie au Royaume-Uni en jet privé, alors qu'elle soutient la cause environnementale. "Pouvez-vous être philanthrope en public et vivre comme une impératrice romaine en privé?" s'interrogeait le "Daily Mail" vendredi, se demandant ce que la reine Elizabeth II penserait de cet "extravagant voyage".





Même si elle n'a pas payé la note, la suite de 900 m² de l'hôtel The Mark où a logé l'épouse du prince Harry coûte 75 000 dollars (soit 66 000 euros) la nuit, selon la presse britannique. Toujours selon la presse, ce sont ses célèbres amies qui ont mis la main au portefeuille pour organiser cette fête : si Amal Clooney a réglé la note du jet privé (à 200.000 euros), Serena Williams se serait chargée de régler son séjour au Mark Hotel. Au total, selon le Daily Mail, l'excursion de 5 jours aurait coûté... 440.000 euros. Payé à titre personnel, assure le palais de Kensington.