Lady Gaga, The Rock, Reese Witherspoon... les stars américaines célèbrent la victoire de Joe Biden

JOIE - De nombreuses célébrités américaines ont fait part de leur joie de week-end après la victoire de Joe Biden face à Donald Trump.

Ils ont laissé leur joie (enfin) exploser. Alors qu'elles avaient été très nombreuses à appeler les Américains à voter pour Joe Biden et sa colistière Kamala Harris, les célébrités américaines n'ont pas caché leur joie à l'annonce de la victoire du candidat démocrate qui a remporté l'élection présidentielle ce samedi aux États-Unis. À l'image de Jennifer Laurence, la star de Hunger Games, filmée en train de courir dans les rues de Boston en pyjama ! "Joe Biden et Kamala Harrsis, vous venez de donner au monde l’une des plus grandes preuves de gentillesse et de courage que l’humanité ait jamais vu", s'est réjouit Lady Gaga qui a posté un cliché où elle embrasse le nouveau président.

"You're fired"

"Je suis si fière de l’Amérique, je me sens plein d’espoir pour l’avenir et pour la vie des gens. Finalement", a réagi le mannequin Bella Hadid. Stephen King n'a pas non plus caché sa joie de voir Donald Trump battu. "L'Amérique à Trump : TU ES VIRE !", s'est réjouit l'écrivain et maître du suspense. Le réalisateur Spike Lee, de son côté, a été filmé dans les rues de New York en train de déboucher le champagne. Jessica Biel, Jennifer Lopez, The Rock, John Legend et sa femme Chrissy Teigen ont eux aussi exulté sur les réseaux sociaux.

Prenons un moment pour reconnaître le chemin parcouru par les femmes dans ce pays - Reese Witherspoon

De nombreuses voix se sont levées pour se réjouir de la victoire de Kamala Harris qui devient la première femme vice-présidente des États-Unis. "Prenons un moment pour reconnaître le chemin parcouru par les femmes dans ce pays. Penser à toutes celles qui ont brisé le plafond de verre et tracé le chemin pour qu’enfin une femme soit vice-présidente m’émeut tellement", a réagi Reese Witherspoon, la comédienne et productrice de Big Little Lies et Little Fires Everywhere.

"En tant que maman d’une petite fille, je n’oublierai jamais le moment où nous avons regardé ensemble l’élection de la première femme vice-président. Et, en tant que maman d’un petit garçon, de lui montrer que les hommes et les femmes sont des partenaires et qu’ils peuvent accomplir n’importe quoi quand ils s’associent avec respect", a publié Sarah Michelle Gellar, l'ex-star de Buffy contre les vampires.

Rania Hoballah et Delphine De Freitas