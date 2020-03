Lady Gaga, Mariah Carey... : revivez le concert virtuel animé par Elton John depuis sa cuisine

Les stars anglo-saxonnes se mobilisent pour la bonne cause. Ce dimanche 29 mars, Elton John a animé en direct depuis sa cuisine un concert caritatif virtuel intitulé "The iHeart Living Room Concert for America" et diffusé sur la chaîne américaine Fox et sur l'application iHeartRadi. Le show a réuni une pléiade d'artistes qui se sont mobilisés pour réunir des fonds afin d'aider deux associations caritatives (Feeding America et First Responders Children's Foundation), qui luttent contre l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis.

Parmi les stars qui ont répondu présentes, on peut citer Mariah Carey, qui a chanté "Always Be My Baby" depuis son studio d'enregistrement, Billie Eilish et son frère Finneas qui ont livré une version acoustique de "Bad Guy" installés dans leur canapé ou encore Alicia Keys qui a interprété "The Underdog" au piano.

Elton John a lui aussi poussé la chansonnette sur "Don't Let The Sun Go Down On Me" depuis sa cuisine tandis que les Backstreet Boys ont repris leur célèbre tube "I Want It That Way" dans cinq endroits différents. Quant à Lady Gaga, elle n'a pas chanté mais elle a tenu à apporter son soutien à tous ceux qui ont perdu un proche avant de livrer des conseils pour traverser cette période de confinement au mieux.